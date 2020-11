Nätet kryllar av smarta tjänster, appar och fenomen som inte riktigt platsar i någon av de 19 kategorierna i Topp100. Här är de tio hederspriserna i Topp100 2020.

Läs också: Topp100 2020: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster

Det här är gratisappen som får oss att känna oss lite tryggare. Appen larmar automatiskt om du befinner dig i närheten av en brand eller giftigt utsläpp och du kan dessutom själv larma 112 direkt från appen.

På en vecka i mars ställdes konserter, musikevenemang och turnéer in på löpande band på grund av coronapandemin. Skivbolaget Ingrid var då snabba på att ställa om och hitta på ett digitalt koncept för att stötta artister och dj:ar och göra något kul för alla som satt isolerade hemma. Resultatet blev den live-streamade festivalen 36h Ingrid! Under 36 timmar kunde man följa streamen via Twitch. Under de nästan två dygnen var det över två miljoner tittare som dök upp och tittade, varav hälften från USA tack vare en artikel på den amerikanska musiksidan Pitchfork. Festivalen var gratis att titta på med uppmaningen att swisha ett valfritt bidrag. En lyckad satsning som både satte Sverige på kartan, visade vilka digitala möjligheter som finns och underhållning i världsklass för oss i soffan.

Allt kan beställas på nätet, även en tårta med tryck. Dintårta.se har levererat tårtor av alla de slag till olika sorters tillställningar sedan 2006. Med en härligt rosa sajt och galet många alternativ till kalaset känns det här som en av de mer nödvändiga e-handelslösningarna detta år.

Mångsysslaren Emanuel Karlsten har visat på möjligheterna i att skapa innovativ journalistik utan att vara bunden till en fast redaktion, något som bland annat visat sig i hans rapportering "Coronaveckan som gått". Han använder crowdfundingtjänsten Patreon för att delvis finansiera sitt arbete, något som väcker hopp i tider av redaktionella nedskärningar och särskilt när "swishjournalistik" närmast blivit något av ett skällsord.

Immersivt.se

I dessa hemmasittartider är det härligt att se hur Immersivt.se fortsätter guida oss i de virtuella världarna, oavsett om man föredrar ett VR-headset eller är nyfiken på Augmented Reality. Kunskapsportalen bjuder på en mängd artiklar om allt från spel till hur VR kan vara en del i utbildningen samt hur du kan använda tekniken i jobbet.

Krisinformation.se är en sajt från MSB, Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap. Här kan du snabbt hitta pålitlig och korrekt information om pågående kriser, något som såklart varit högaktuellt under 2020. Men den stora anledningen till att vi anser att Krisinformation förtjänar ett hederspris på årets Topp100-lista är att de i krisens start snabbt kom ut med enkla och tydliga inlägg i sociala medier. Inlägg som sedan kunde delas och spridas vidare – det som på marknadsföringsspråk brukar kallas ”sharables”. Vi tycker det är bra när myndigheter själva skapar innehåll som är enkelt att dela vidare. För i början av en kris finns alltid en önskan och ett stort behov från allmänheten att känna sig hjälpsam genom att dela vidare och sprida innehåll på sociala medier.

Minnen är sajten som låter vem som helst bidra med sina upplevelser till en minnesbank som ska hjälpa kommande generationer och forskningsvärlden att förstå hur vardagen fungerade år 2020. Det ska bli mycket spännande att se hur vi i framtiden kommer att använda oss av den här digitala minnesbanken.

Skiftet

Har du en bestämd åsikt i en viktig samhällsfråga? Då är Skiftet sajten som kan hjälpa dig att sätta igång en folkrörelse även med små resurser. Rättvisa, jämlikhet och hållbarhet är parollen för sajten.

Det blir allt mer populärt med elbil i Sverige. Något som nya elbilsägare snabbt märker är att det är en djungel av laddstationer och appar därute och att det kan vara svårt att få en samlad bild av laddare i närheten eller på en ort man ska resa till. Och som elbilsägare är planering väldigt viktigt. Du vill utnyttja laddtiden på bästa sätt och behöver veta på förväg var och hur du ska ladda på en ny plats du åker till. Uppladdning.nu är en underbar, community-driven sajt som startades redan 2008, där entusiaster märker ut laddare på en karta och även hjälper varandra genom att recensera laddare, fota dem och beskriva exakt var de ligger. Även om sidan inte är den snyggaste i design eller användarvänlighet så fyller den ett verkligt behov och gör livet enklare för elbilsägare varje dag.

Det här är appen som gör det busenkelt att skicka fysiska, personliga vykort direkt från din mobiltelefon med egentagna bilder och betalning med hjälp av Swish. Vi gissar att den har gått varm i tider som dessa, när fysiska möten inte är lika vanligt förekommande.

Läs också: Topp100 2020: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster