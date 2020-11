Coronakrisen påverkade landets nyhetsmedier på främst två sätt: samtidigt som trafiken ökade markant när vi ville ta del av nyheter om virusets framfart fick många annonsörer anledning att dra i nödbromsen – något som ökade pressen på en redan hårt utsatt bransch. Men det är inte bara annonser som ska stå för mediehusens intäkter. Den rådande trenden med allt fler betalväggar håller i sig, det är tveklöst så att digitala läsarintäkter är den heliga graalen som så gott som hela mediebranschen fortsätter att famla efter.

Coronapandemin lockade fram både de sämsta och bästa sidorna hos nyhetsmedierna. Alarmistiska rubriker på artiklar bakom betalvägg lämnade oss med en besk eftersmak men ljusglimtar fanns också. Livesändningar med rörlig bild och möjlighet för läsarna att chatta i realtid är något som flera aktörer lägger mycket krut på, något som gör att vi känner oss delaktiga i nyhetsflödet på ett helt annat sätt.

Här är årets bästa svenska sajter i kategorin nyheter:

När coronakrisen brakade loss på allvar i början av året var det Omni som blev vår trygga hamn i strömmen av nyheter. Omni levererar snabba och korrekta nyheter, allt paketerat i en app (och sajt) som känns både snygg, lättöverskådlig och lättnavigerad.

I år fick appen en visuell uppdatering och en spännande finess är att man kan scrolla både horisontellt och vertikalt i appen för att komma vidare i nyhetsflödet. Omni träffar helt rätt med de pushnotiser som skickas ut till läsarna vid större nyhetshändelser, där man ofta är först med viktiga nyheter.

Omni låter oss ställa in en personlig nyhetsmix och länkar även till utländska källor, perfekt för nyhetskonsumenter som vill gräva på djupet i vissa händelser.

Omni är gratis, men har under coronakrisen bett om läsardonationer för att väga upp det sviktande annonsunderlaget. Däremot tar man betalt för systerappen Omni Ekonomi, som samlar affärsnyheter från hela världen och som från och med i år även har fått en egen sajt.

Omni har sedan tidigare en daglig nyhetspodd, där du på drygt tio minuter ges en god överblick över de viktigaste nyhetshändelserna i världen, men under valåret i USA producerade man även podden Vägen till vita huset, med fördjupad bevakning av presidentvalet.

FAKTA:

Ansvarig: chefredaktör/vd Markus Gustafsson, produktchef Malin Björnek.

Antal heltidstjänster: 25 (i bolaget Omni). Därtill tillkommer ett utvecklingsteam på cirka 12 personer som ligger under Schibsted.

Publiceringverktyg: Egenbyggt av Omni. Detta CMS används nu av alla Schibsteds medier – bland annat Aftonbladet, SvD, Verdens Gang, Aftenposten etc – och går under namnet Schibsted Media Platform.

Sajten/appen är byggd av: Egenbyggd av Omnis produktteam.

Unika besökare per vecka: cirka 700 000

Här är övriga nyhetssajter som hör till Sveriges bästa 2020:

Med blytung journalistik och ett stort antal profilerade journalister är det inte så konstigt att Dagens Nyheter är på god väg att lyckas med det som många nyhetssajter kämpar för att uppnå: digitala läsarintäkter som är tillräckligt stora för att finansiera resurskrävande och kvalitativ journalistik. DN har både djup och bredd och en sajt som ständigt utvecklas. På sistone har man även hakat på podcastingtrenden med dagliga nyhetspodden Studio DN samt öppnat redaktion i Göteborg.

Expressen har det senaste året seglat upp som den piggaste kvällstidningen på nätet med många stora avslöjanden och en politisk bevakning som håller absolut toppklass. Politikpodden Verkställande utskottet lyckas med balansakten att ta politik både på blodigt allvar och upprätthålla en lätt skämtsam ton. Man har ett snyggt longreadformat på mobila plattformar som tilltalar oss och en sajt som laddar riktigt snabbt. Expressen satsar dessutom aktivt på den yngre målgruppen och på att locka till sig fler kvinnor genom att avsätta redaktionella resurser som jobbar aktivt med detta. Man har till och med ett egenbyggt verktyg som mäter representativiteten i realtid på startsidan och man har som mål att hälften av alla personer som syns i nyhetsflödet ska vara kvinnor.

När krisen för lokaltidningarna fördjupas är det tur att tjänster som Newsworthy växer fram. Det är ett välbekant faktum att lokala nyheter är något som efterfrågas starkt av läsarna och Newsworthys styrka är den automatiska analysen av data (så kallad datajournalistik) som genererar lokala nyheter från hela vårt land, oavsett om det handlar om arbetslöshet eller antalet positivt coronatester. Newsworthy är öppen och kostnadsfri och flera samarbeten med tidskrifter och tidningar har resulterat i spännande journalistik det senaste året.

Svenska Dagbladet lyckas med konststycket att ge oss en smidig läsning av papperstidningen på datorskärmen, men om du hellre kastar dig direkt in i det digitala nyhetsflödet så väntar en luftig och snygg upplevelse. Vi uppskattar att man håller fast vid sitt publicistiska arv och erbjuder ett historiskt sökbart arkiv från 1884 och framåt. Inte minst under vinjetten Under strecket finns det mängder av spännande material att återvända till.

