Det finns många snarlika streamingtjänster vilket inte är så konstigt – de följer snarlika modeller. Ska du streama musik behöver du ett musikbibliotek och de kan ju bara se ut och bete sig på så många vis. Detsamma gäller video, poddar, och allt vad det är. Som att det inte vore nog så kan en streamingtjänst vara hur snygg eller lättanvänd som helst, men saknas innehållet för att göra den intressant så spelar det ingen roll.

Läs också: Topp100 2020: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster

Man kan lugnt säga att många nischer har mognat en hel del inom streamingsegmentet. Så låt oss se vilken streamingtjänst som är bäst i år.

Viaplay går från klarhet till klarhet, med hög kvalitet på sina streams, enkelt gränssnitt på såväl webben som i apparna, och en aggressiv innehållsstrategi. Till skillnad från flera konkurrenter så är det snabbt och lätt att sätta upp Viaplay på sin dator (logga in) eller exempelvis Apple TV (logga in via PIN-kod på din smartphone), och man vet att det kommer fungera. Viaplay är verkligen en mogen streamingtjänst, väl rustad för att samexistera med internationella utmanare såsom såväl Netflix som HBO.

Fakta:

Ansvarig för sajten: Nordic Entertainment Group Technology

Antal heltidstjänster: Kan tyvärr inte uppge en specifik siffra men det är pan-nordiskt och inte enbart i Sverige.

Publiceringsverktyg: Internt utvecklat CMS i kombination med Wordpress

Sajten är byggd av: Nordic Entertainment Group Technology

Unika besökare per vecka: Inget vi uppger. Men det vi kommunicerat är att NENT Group höjt sina mål till att nå 3 miljoner abonnenter innan årsskiftet.

Här är de övriga streamingsajterna som hör till Sveriges bästa 2020:

Acast är ett podcastingnätverk såväl som en tjänst för att publicera sina poddar, med reklam och allt vad det innebär. Poddar är en växande del av medialandskapet, och då behövs tjänster som knyter ihop publicister med annonsörer. På Acast samsas internationella poddare med svenska aktörer, allt lyssningsbart direkt i webbläsaren eller via appen.

Så här i karantäntider skapas det förstås mer musik hemma än någonsin, och det är där Amuse kommer in i bilden. De hjälper dig nå streamingtjänsterna som mellanhand, så att din musik kan höras på såväl Spotify som Apple Music, men även hos Tidal, Youtube Music, Deezer och så vidare. Det här är en ypperlig tjänst för artister utan skivbolag, med funktioner för att dela på royaltyintäkter och en låg (läs gratis) instegskostnad.

Förra årets vinnare Draken Film fortsätter att leverera med handplockade filmer, samt nu även filmerna från onlinefestivalen Göteborgs Film Festival Prisma. Kanske hittar du någon bortglömd pärla bland de över 700 filmer som Draken Film har, ett utbud som skiljer sig ganska markant från jättarnas.

När Folkhälsomyndigheten stänger för föreställningar gick Operan online med Operan Play. Konserter och föreställningar kan ses direkt på nätet, via denna småstökiga men ändå passande specialsajt. Koppla datorn till ljudsystemet, eller ta fram ett par ordentliga hörlurar, så flyttar Operan hem till dig. Ett berömvärt initiativ.

