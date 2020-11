Anpassning efter den internationella turismen har varit ett stort fokus för många sajter i denna kategori under tidigare år. I år, i och med coronapandemin, fick många under sommaren skifta fokus till den inhemska målgruppen med inspiration för hemester, nytänkande biljettsystem för att sprida ut besökare och så klart relevant och korrekt information inför besöken.

Alla sajter på årets Topp100-lista i kategorin turism visar också hur viktigt det varit att ha en bra sajt på plats från början. När grundjobbet är gjort är det enklare att anpassa och utveckla efter behov. Vi är imponerade av uppfinningsrikedomen och det inspirerande innehållet som återkommer på samtliga vinnarsajter detta år.

Parks and resorts har gjort en stor webbsatsning under 2019 där sajterna för Kolmården, Gröna Lund, Furuvik och Skara sommarland fått uppfräschade designer och flyttats till ett nytt system. Även om mycket är liknande på sidorna anser vi att Kolmården står ut lite extra, det var också den första sajten att lanseras.

I sidhuvudet på sajten möts du av riktigt snygga videoklipp på djuren i parken varvat med svepande drönarflygningar och klipp från parkens åkattraktioner. En väldigt bra och inspirerande start som funkar lika bra på datorn som i mobilen.

Designen är klar och tydlig med klickbara kort, snyggt och enhetligt bildmaterial och ett enkelt och smidigt köpflöde. Under coronapandemin kunde Kolmården trots allt hålla öppet och införde snabbt flera nyheter med hjälp av sajten, som möjligheten att beställa mat i webben och se kötider i olika restauranger för att inte trängas vid matutlämningen.

Under hösten har även ”Mina sidor” rullats ut för alla som köper online och för de med årskort som får översikt över bokningar, tider, parkeringsregistrering och mycket mer.

En extra eloge vill vi också ge till Kolmården för det gedigna kunskapsmaterial som finns om alla djur i parken! Perfekt för familjen och skolklassen.

FAKTA:

Sajtansvarig och antal heltidstjänster: Ett slimmat team som tar hand om samtliga webbar inom Parks and resorts i samarbete med marknads- och IT-avdelningen. Samt en resurs från Rebel & Bird som arbetar med både förvaltning och nyutveckling. Det finns en redaktör med övergripande ansvar för alla parker och en redaktör som jobbar specifikt med Kolmårdens sajt.

Publiceringsverktyg och sajten är byggd av: Tagit fram en helt egen plattform tillsammans med byrån Rebel & Bird, baserad på Contentful och ramverket Gatsby. Bild och filmmaterial tas fram av en inhouse-avdelning.

Unika besökare per vecka: Under sommaren mellan 110 000-120 000 aktiva användare, på hösten runt 30 000 men stadigt ökande runt Halloween.

Här är de övriga turismsajterna som hör till Sveriges bästa 2020:

Andra året i rad för Höga kusten på denna lista. Den snygga designen på sajten lyfter på ett inspirerande sätt fram Höga kustens natur. Genom välskrivna artiklar och samlingssidor kan du hitta upplevelser och förbereda ditt besök.

En rolig och unik funktion är den personliga reseplaneraren. Fyll i ett webbformulär så sätter en Turistservice ihop en unik guide just för dig med upplevelser och smultronställen att upptäcka. Föredömligt sätt att ge en personligare upplevelse. Vi uppskattar även den nya kontakt-fliken där du snabbt hittar telefonnummer, mail och även kan chatta med Turistservice.

Höga kusten har också lanserat en egen app – som vi kanske tycker fortfarande behöver lite jobb – men det är kul att se ett lokalt resmål ge sig på att skapa en ännu bättre mobil upplevelse för sina besökare. Vi ser fram emot att se hur appen fortsätter utvecklas framöver.

Lisebergs sajt är ingen nyhet på denna lista, de toppade listan redan 2018 och fick utmärkelsen även 2019. Och det är fortfarande en sajt som med all rätt förtjänar en plats bland Sveriges bästa. Det blev lite av en antiklimax för Liseberg 2020 då de tyvärr fått hålla stängt sedan pandemin bröt ut.

Precis innan stängningen gick Liseberg ut med sin senaste innovation – attraktionen Underlandet med en helt virtuell kö. Genom Lisebergs app kunde man registrera sig och sitt sällskap och få en tid för när man kunde bege sig till attraktionen. En efterlängtat teknisk lösning på kö-problemet som lätt uppstår på nöjesparker. Vi ser fram emot när vi kan prova den live!

Lisebergs egna app står också starkt där du kan se aktuella kötider, hitta i parken och mycket mer.

Trots att parken varit stängd under pandemin så har sajten uppdaterats regelbundet med inspirerande bildmaterial och man behåller på så sätt en fin kontakt med besökarna.

Förra årets vinnare i turism-kategorin fortsätter att imponera även i år, både med sin sajt och app. Skistar använder verkligen de digitala möjligheterna för att underlätta för sina kunder både innan, under och efter en skidsemester.

Skistar-appen har under året utvecklats ytterligare. Förutom att kunna tracka sin åkning och jämföra med vänner och familj kan man nu också samla kundpoäng och få unika erbjudanden.

Under coronapandemin utvecklades snabbt ett system för digital in- och utcheckning till boenden med app-styrda lås och nyckelboxar för att undvika onödig kontakt och köer. Du kan även ladda liftkortet Skipass direkt i appen.

Skistar har även jobbat hårt det senaste året på att ännu bättre samla in och presentera relevanta data på sajten och i appen – som snödjup, öppna pister och liftar samt väderförhållanden. Man har samtidigt stort fokus på användarvänligheten och enkel design. Snyggt!

Bland Sveriges lokala Visit-sidor står Visit Skåne verkligen ut! Med en mycket snygg och attraktiv design, inspirerande bilder och innehåll och stort utrymme för besökares egna bilder taggade på Instagram.

Sajten finns på engelska, tyska och svenska och gör det enkelt att hitta och utforska lokala resmål och upplevelser. Olika aktiviteter lyfts med egna sidor med mycket snyggt bildmaterial som gör sidan levande och inspirerande.

Den responsiva webbdesignen utnyttjar på ett snyggt sätt hela webbläsarfönstret och ser väldigt snygg ut i mobilen. Visit Skåne utnyttjar även den populära turismplattformen TripAdvisor på ett snyggt sätt genom att paketera upplevelser på plattformen under rubriken ”Skåne överraskar”.

