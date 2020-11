Att på ett smidigt sätt kunna söka, köpa och ändra bokningar har blivit en nyckelingrediens i vår resevardag 2020. Kraven på smidiga köpflöden, integrerade digitala tjänster och tydlig information blir bara större och större för varje år som går.

Läs också: Topp100 2020: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster

Tack vare teknikutvecklingen kan vi idag få mer information än någonsin inför stundande resor – och allt kan ske i realtid. Något som ökar förväntningarna på sajter och nättjänster att tillfullo utnyttja teknikens nya möjligheter.

SL kvalade in på Topp100-listan redan förra året men har gjort stora framsteg både med sajten och appen under 2019 och 2020.

Saker kan förändras snabbt i kollektivtrafiken och under det här året har det blivit ännu viktigare att snabbt kunna gå ut med information. Den nya sajten, som lanserades i september 2020, erbjuder en tydligare och uppdaterad design där du enkelt kan enkelt se trafikläget direkt på första sidan och få information om eventuella störningar.

Sajten funkar mycket bra även i mobilens webbläsare, vilket innebär att du inte behöver ladda ned appen för att söka resor och köpa biljetter i mobilen. Det underlättar för resenärer som kommer utifrån.

Även appen har fått en uppdatering med snabb tillgång till eventuella störningar direkt bredvid sökrutan. Köpflödet i appen är enkelt och tydligt där du snabbt kan navigera mellan olika typer av biljetter. Eftersom du nu mer kan skanna mobilbiljetten direkt i spärren är det enklare än någonsin att som inrest till stan snabbt köpa biljett och komma iväg.

Det är viktigt att kunna känna sig trygg i kollektivtrafiken och en nyhet från september 2020 är möjligheten att kunna chatta med Trygghetscentralen.

FAKTA:

Sajtansvarig: Nils Höjer, produktägare

Antal heltidstjänster: 10-12 personer

Publiceringsverktyg: EPI

Sajten är byggd av: Ett webbteam som leds internt.

Unika besökare per vecka: Under en normal vecka ca 520 000 unika besökare.

Här är de övriga resesajterna som hör till Sveriges bästa 2020:

First Camp är en sajt som samlar 40 campingdestinationer i hela Skandinavien där du både kan boka plats samt hitta massor med inspiration om olika resmål. Det är fina, lockande bilder och rubriker som kan få vem som helst sugen på att åka ut och campa.

Du kan få en personifierad upplevelse genom att bli medlem och logga in på ”Mina sidor”, där du samlar bonuspoäng samt får rabatter och erbjudanden. First Camp erbjuder även en egen app.

Det som gör att First Camp står ut från mängden är satsningen på att skapa bra och värdefullt innehåll. Till exempel artiklar med säsongsbaserade tips som vad du ska packa med när du ska plocka svamp och var du hittar kantarellerna.

I en tid då många vant sig vid att göra hotellbokningar via förmedlingssajter lyckas Nordic Choice skapa en nätupplevelse där du hellre vill gå in direkt via deras egen sida. Den är tydlig och enkel att navigera och innehåller mycket inspiration.

Nordic Choice satsar mycket på att värva dig som medlem med erbjudanden och rabatter. I inloggat läge kan du enkelt se dina bokningar och var du befinner dig på poängnivån.

Under det speciella året 2020 har Nordic Choice varit snabba på att hitta nya paket och erbjudanden med tips på destinationer, weekendpaket och hemesterinspiration. Allting tydligt och snyggt upplyft på förstasidan.

De har även ett unikt bokningsflöde för konferenser som liknar det för hotellvistelser. Ett kul och nytänkande sätt att underlätta ytterligare för företagskunder.

SJ har varit med länge på Topp100-listan och fortsätter imponera även i år. Små uppdateringar och utvecklingar gör att SJ:s sajt och app alltid känns i framkant och underlättar i tåg-livet.

På SJ:s hemsida kan du chatta med kundtjänst och som prio-medlem kan du nu på ett smidigare sätt se vad du kan göra med dina poäng (förutom att åka mer tåg) i den nya poängshoppen.

Köpflödet har förenklats både på sajten och i appen och för den som reser med familjen så lyfts dessa erbjudanden fram på ett ännu tydligare sätt.

Behovet av snabb trafikinformation är alltid stort i kollektivtrafiken och där har SJ i september lanserat en ny trafikinfo-sajt i betaversion där du som resenär ska få ännu snabbare och tydligare information om ditt tåg. Alltid spännande att se vad som utvecklas och hur data samlas och används för att göra livet enklare för oss som resenärer!

Förra årets vinnare fortsätter att imponera även under 2020 med många nyheter och uppdateringar. Ett nytt biljettsystem har lanserats samt en ny korttjänst där du kan köpa och ladda resekort digitalt direkt på sajten.

Skånetrafiken har även byggt en särskild informationssida med en karta där man som resenär kan se hur trångt det är i kollektivtrafiken just nu genom ett färgsystem – viktig information i dessa tider.

Tillgänglighet är också väldigt viktigt när det gäller kollektivtrafik och där har Skånetrafiken förtydligat genom att ge färdtjänst och serviceresor en ny sida som gör det enklare att hitta relevant information. Extra plus för den informativa videon om hur Skånetrafikens färdtjänst fungerar!

