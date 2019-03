Skistar vill vara en one-stop-shop för hela flödet av bokning och information kring skidsemestern. Under 2018 lanserades en helt ny sajt där alla företagets fjällorter presenteras på ett tydligt och inspirerande sätt. Man har lagt till nya bokningsingångar och ett nytt köpflöde för allt som behövs under en vistelse i fjällen, från liftkort och boende till skidhyra och skidlektioner. Det går även att handla kläder och accessoarer via företagets webbshop.

Skistar märkte att deras hemsida i första hand användes inför resan, för att boka boende och tilläggsprodukter, men inte när gästerna väl kommit fram till skidorten. Därför valde företaget att ta fram Skistar-appen som en ny huvudkanal att använda efter ankomst till fjällen. I appen hittar vi all information som behövs under dagen i backen; incheckningsinformation, unik väderinformation live från Skistars väderstationer, liveinformation om öppna backar och liftar och vilka aktiviteter och restauranger som finns i skidområdet.

Något vi i juryn tycker är extra roligt är att man även har tagit fram möjligheten för gäster att skapa en egen profil i appen. Genom profilen går det att se hur många åk man gjort i backen och var ens vänner senast använde sitt Skipass (liftkort) så att man lättare kan hitta varandra. Det går även att tävla mot kompisar eller andra gäster och att samla pins baserat på åkstatistik. Inne i appen finns en topplista där man kan följa de åkare som åkt längst under dagen, veckan eller hela säsongen på en specifik ort eller i hela Skistars system. Ett härligt spelifierings-moment som gör skidsemestern ännu roligare för den tävlingsinriktade.

Skistar har också tänkt så långt som att mobilbatteriet inte ska riskera att ladda ut när man är ute och använder appen i backen. I stället för att mäta data genom att ha igång appen eller GPS:en på mobilen så registreras mätningar genom passeringar i liftkortsläsarna som är uppkopplade mot nätet och uppdaterar live. På så vis kan telefonen till och med vara avstängd men statistiken ändå registreras när man loggar in på appen igen. Skönt för oss med aktivitetsarmband som vet hur surt det är när statistik slutar räknas så fort batteriet laddat ut.

Den som åker på skidsemester i Sverige kommer med allra största sannolikhet i kontakt med Skistar. Därför uppskattas det att företaget gjort det lilla extra för att förhöja den digitala upplevelsen kring fjälläventyret – något fler aktörer både inom turismsektorn men även i övrigt med fördel kan inspireras av. Under högsäsong har hemsidan runt 300 000 besökare i veckan, medan appen har laddats ned över 250 000 välförtjänta gånger.

Under de senaste tolv månaderna har Skistar lagt mycket fokus på att förbättra användarupplevelsen och skapa en digital helhetstjänst som verkligen ger nytta för familjer eller vänner på skidsemestern, och det med ett inslag av spel och glädje. Vi uppskattar särskilt hur online- och offline-upplevelsen knyts samman via appen. Vi i juryn kan bara gratulera till topplaceringen på årets Topp100-lista.

