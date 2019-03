Vi betalar räkningar, ansöker om försäkringar och lån, sparar pengar i fonder, bokför och e-handlar online. En grundsten för att den här typen av tjänster ska fungera är enkelhet och säkerhet, samt att upplevelsen ska vara lika god oavsett om man använder dator, mobil eller läsplatta.

Fintech-sektorn växer samtidigt och vi ser flera startups och tillväxtbolag lansera lösningar som underlättar ännu mer i vardagen för oss. Allt från smarta tjänster kring sparande till enklare betalningar som hjälper till att göra livet smidigare. I år har vi därför valt att byta namn på kategorin från Bank och försäkring till Finans och försäkring då vi känner att många av de nyare bolagen på allvar börjar konkurrera om topplacering på Topp100.

Det är hård konkurrens inom kategorin och tydligt att både de traditionella och nyare spelarna lägger mycket tid på att utveckla smarta, trygga och enkla digitala tjänster som ska hjälpa alla svenskar att sköta sin ekonomi på nätet.

If fortsätter att sträva efter enkelhet trots att bank och försäkring ofta kan ses som en krånglig bransch. Under året har företaget genomfört en rad förbättringar av självservicefunktionerna i Mina sidor, och för privatkunder närmar de sig målet att kunden själv ska kunna ändra nästan allt som en rådgivare kan över telefon. Att betala försäkringar via Swish var något man talade om redan förra året, och som fortsätter vara populärt bland kunderna. Idag betalas merparten av gravidförsäkringar via Swish och betalningssättet rullas nu ut för fler produkter.

If har även lanserat en helt ny och experimentell webbshop för hemförsäkringar som ska göra det enklare att hitta rätt försäkringar direkt via mobilen. Under året har man även introducerat en chattbott för de kunder som drabbats av en skada för att underlätta processen. Chattbotten nås via BankID och med hjälp av ett gränssnitt som är lätt att interagera med har If kortat processen för att anmäla en skada med 50 procent genom att minska antalet frågor.

För att de ständigt fortsätter att utveckla sig och skapa enklare tjänster för sina kunder så förtjänar If topplaceringen i kategorin även i år – grattis!

FAKTA:

Sajtansvarig: Johan Maxe och Markus Grandell

Antal heltidstjänster: ca 35

Publiceringsverktyg: Episerver

Sajten är byggd av: If

Unika besökare per vecka: ca 145 000

Här är de övriga sajter som är bland de bästa i kategorin finans och försäkring:

Avanza

Avanza har länge varit en spännande spelare på finansmarknaden och fortsätter att utveckla sin hemsida och app för att göra det enklare för fler att spara och investera. Kundvård är en viktig del av erbjudandet och under året lanserade man bland annat en ny funktion för att göra kostnader förknippade med fonder mer transparenta på sajten. Möjligheten för företag att starta en företagsägd kapitalförsäkring direkt via BankID lanserades också. Vi ser positivt på initiativet #tjejersomsparar som lanserades under året i syfte att lyfta kunniga kvinnor som delar med sig av ekonomiska tips; något som lett till att Avanza nådde ut till cirka 30 procent fler kvinnor än föregående år via sociala medier. Avanzapodden med företagets sparekonomer i spetsen lanserades också under våren för att göra sparande och privatekonomi enklare att förstå.

Klarna

Klarna har länge varit ett känt namn inom e-handeln och de fortsätter att ta steg för att hela tiden förbättra upplevelsen för både köparen och e-handlaren. Sajten har under året fått en helt ny menystruktur för bättre navigering samtidigt som man gjort det enklare för e-handlare att ansluta sig till tjänsten. Klarna är idag det självklara valet för mindre e-handlare, och bland annat har en ny blogg med all information för företag som vill använda betaltjänsten lanserats. Vi gillar också att Klarna gör det möjligt för alla med en iPhone att använda sig av Apple Pay för att betala online. Företaget gör det hela tiden enklare och tryggare för den enskilde individen att nätshoppa.

Dreams

Dreams är en sparapp som gör det enklare att sätta sparmål för att nå sina drömmar. Baserat på forskning från hjärnforskare har man kommit fram till att det är enklare att spara undan pengar om man har ett tydligt mål framför sig, så appen bygger på att man sätter ett mål och en sparplan för att nå dit. Idag har Dreams över 300 000 användare i Sverige och Norge som använder tjänsten för att spara undan till ”drömmar” som en semester, en ny bil eller en sommarstuga. Genom appen kopplar man upp sitt bankkonto och sparar därefter pengarna på ett konto hos Ålandsbanken, varifrån man enkelt kan ta ut dem när man vill utan kostnad. Under 2018 gjorde man det även möjligt att fondspara direkt via appen. Ett spännande sätt att motivera till sparande, kanske särskilt för yngre. Under nästa år planeras en lansering på flera europeiska marknader.

Bokio

I en tid när allt fler blir egenföretagare växer också behovet av smarta digitala bokföringstjänster. Bokio har snabbt gjort sig ett namn på marknaden som en kostnadsfri bokföringstjänst som riktar sig till småföretagare. Under året har man fortsatt uppdatera tjänsten för att förbättra användarupplevelsen, bland annat med en enklare funktion för hantering av kund- och leveransfakturor, ett nytt bokföringsflöde samt ett förbättrat flöde för momsrapportering och bokslut. Uppdateringar och ny funktionalitet som byggs baseras på användarfeedback och den analys som görs löpande från användardata.

