Hur hittar vi saker på internet? Frågan är inte fullt så dum som det låter, för det enkla svaret ”vi googlar” stämmer långtifrån alltid – även om sökjätten tokdominerar för standardsökningar, så förlitar vi oss till stora delar på specialtjänster när vi behöver svar bortom ”hur högt är Mount Everest”.

Och när det gäller saker som prisjämförelser, jobbsökande, bostadsletande, offerter och lån av pengar, där står sig Google rätt slätt. Bra då att vi har ett helt gäng av bra söktjänster som står redo för dessa uppgifter, som dessutom blir bättre år för år. 2019 har vi tittat mycket på hur dessa tjänster hanterar sitt innehåll bortom själva sökningarna – för guider, jämförelser och stundtals riktigt hårda produkttester tar allt större plats, vilket gör oss riktigt glada.

En riktigt bra nysatsning som gav den här tjänsten kategorisegern redan i fjol fortsatte under 2018 att ha gasen i botten. Det stadigt växande redaktionella innehållet inkluderar nu bland annat även jämförande produkttester och vi börjar få lite härliga konsumentupplysningsvibbar av tjänsten. Under året har en redan välfylld databas utökats ytterligare, antalet anslutna handlare fortsatt att växa och statistikverktygen förfinats.

FAKTA:

Sajtansvarig: Daniel Antell, Head of Product och Roger Forsberg, CTO

Antal heltidstjänster: 125 medarbetare totalt, varav 56 arbetar med sajten

Publiceringsverktyg för sajten: Egenutvecklat

Sajten är byggd av: Egenutvecklad

Unika besökare per vecka: En miljon

Här är de övriga sajterna för att söka och jämföra som hör till Sveriges bästa 2019:

Blocket Jobb

En redan bra tjänst har under året vässats ytterligare med redaktionellt innehåll, en bättre mobilupplevelse och ökad tydlighet. Det gör oss verkligen inte glada att höra om stora varsel hos Arbetsförmedlingen, men Blocket Jobb visar att det går att skapa riktigt bra, privata jobbförmedlartjänster.

Hemnet

När bostadsmarknaden blir skakigare får landets främsta bostadssökartjänst en än viktigare roll att fylla. Och Hemnet verkar faktiskt ta uppgiften på allvar – under 2018 såväl lanserades samt vidareutvecklades tjänsten Köpklar, där Hemnet i samarbete med mäklarbranschen försöker öka konsumenternas kunskap om de problem och möjligheter som finns på dagens bostadsmarknad.

Hitta

Den svenska söktjänsten vägrar att kasta in handduken mot jätten Google i kampen om våra sökningar, utan fortsätter i stället att bredda sin portfölj. Under året har de utökat paletten med bland annat funktioner för att ta in offerter från hantverkare och att söka och boka skönhetsbehandlingar.

Lendo

Våra behov av att låna pengar till mer eller mindre nödvändig konsumtion kan man tycka mycket om, men att jämförelsetjänsten Lendo gör ett oerhört bra jobb med att få fram det bästa alternativet när lånebehovet uppstår är odiskutabelt. Fjolårets lansering av en ny plattform gjorde en redan bra tjänst ännu bättre.

