Äntligen börjar vi se ljuset i tunneln, det känns inte omöjligt att vi snart kommer att kunna utföra samtliga våra myndighetskontakter via nätplattformar. Under året som gått har flera av de myndigheter som påverkar våra liv mest tagit viktiga steg framåt.

Redan i fjol skrev vi att det i denna kategori är svårt att hitta någon enskild ”big bang” som pushar utvecklingen ljusår framåt, och så är fallet även i år. Frågan är dock om det ens finns några explosioner kvar att utkräva, när utvecklingen tickar så stadigt framåt. Svenska myndigheter är bra på nätet, och det ska vi vara stolta över.

Försäkringskassan arbetar hårt med att förenkla allas vår vardag. Antalet ärenden som går att lösa i mobilen ökar hela tiden, en ny matig och personlig vänta barn-guide har lanserats och här finns ett tydligt tillgänglighetsfokus, med höga ambitioner som väntas nå i mål nästa år och där många förbättringar går att se redan nu. I dessa tider när klimathotet börjar göra sig synligt på allvar uppskattar vi också den tydliga strävan Försäkringskassan uppvisar när det gäller att minska på behovet av nedhuggna träd – under 2018 anslöts 300 typer av brevutskick till digitala brevlådetjänster, vilket motsvarar 3 miljoner brev. Sammantaget ger det att vi med varm hand överlämnar kategorivinsten för Sveriges bästa myndighetstjänst till Försäkringskassan.

Försvarsmakten

Det svenska försvaret har legat i framkant länge när det gäller att på ett föredömligt sätt visualisera och presentera sin verksamhet, såväl på datorn som i mobilen. Matiga, välskrivna och alltid intressanta texter kompletteras med bra bilder och kan få även den fullständigt ointresserade att läsa på om såväl svensk militärhistoria som hur det går till när cybersoldater utbildas. Så här borde alla svenska myndigheter visa upp sig.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har haft några tuffa månader med stora varsel och politiska överenskommelser vars syfte är att privatisera delar av verksamheten och leda in det återstående på ett nytt, mer digitalt spår. Men här gör Arbetsförmedlingen spännande satsningar – ännu betaklassade plattformen Jobtech Store har potential, och samarbetet Digitalajag som görs tillsammans med Google likaså. Vi lider med dem som nu är på väg att förlora sina jobb, men vi är övertygade om att Arbetsförmedlingens digitala väg framåt blir spännande att följa.

Pensionsmyndigheten

Fadäsen som avslöjades av DN tidigt under 2019 med en info-mejladress som Pensionsmyndigheten glömt att kolla inkorgen på i ett helt decennium svärtar anseendet en aning, men vi är villiga att skriva av det som ett olycksfall i ett annars utmärkt arbete. Pensionsmyndigheten har en oerhört viktig funktion att fylla, och presenterar vår framtida försörjning på ett lättöverskådligt sätt. Med fjolårets lyckade kampanj ”Riskgruppen” lyckades man också få allt fler att logga in och börja bry sig om sin pension på allvar – bra initiativ!

Skatteverket

Skatteverkets tydliga ambition att bli Sveriges folkligaste och många gånger också vänligaste myndighet fortsätter. Under året har fjolårsvinnaren i den här kategorin bland annat lanserat nätguider och beräkningstjänster vid bostadsförsäljningar, förenklat för dem som vill avveckla sitt företag och infört en möjlighet att betala in skatt via Swish – folkligt så det förslår!

