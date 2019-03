Här är de tio sajterna och nättjänsterna som tilldelas hederspriser i Topp100 2019:

Action for humanity

Lovette Jallow är en författare, aktivist och föreläsare som har nästan 100 000 följare på Instagramkontot Action 4 Humanity, där hon pedagogiskt och många gånger mer tålmodigt än folk kanske förtjänat förklarar mycket om rasism och främlingsfientlighet i Sverige och annorstädes. I inlägg och stories tar hon sig an aktuella händelser och eviga ämnen, i stort och smått. Hon gör internet bättre, hon gör Sverige bättre, och även om man skulle hoppas att hon inte skulle behöva göra det är det så oerhört bra och viktigt att hon finns.

Arbeta Utomlands

En användbar sajt som samlar nödvändig information, checklistor och tips om att bo utomlands kopplat till både arbetsliv och privatliv. Här går det även att läsa reportage och hitta lokala nätverk att ansluta sig till i olika länder. Arbeta Utomlands är ett välbehövt initiativ av den fackliga arbetsmarknadsparten PTK som verkar på uppdrag av 27 fackförbund.

Boktugg

Pigg nättidskrift som bevakar bokbranschen. Har på kort tid byggt upp ett trovärdigt varumärke och utmärker sig särskilt inom bevakningen av branschens ödesfråga: digitaliseringen.

Föreningen Tilia

Tilia är en ideell organisation som arbetar för och med unga människor med, som de uttrycker det, mildare psykisk ohälsa. De vill vara en resurs för ungdomar som inte riktigt känner att det finns någonstans att vända sig, eller kanske är oroliga att de inte mår ”tillräckligt” dåligt för att få eller ta upp resurser. Utöver deras arbete med föreläsningar, workshops, lägerverksamhet och andra kampanjer, erbjuder hemsidan stöd på många olika sätt – till exempel med samlingar av texter och blogginlägg från andra med liknande erfarenheter, eller att kunna prata direkt med volontärer i olika kanaler.

Internetkunskap.se

Med hjälp av KIT Creative Studio har Internetstiftelsen tagit fram en utmärkt sajt vars syfte är att ge oss alla bättre kunskap om nätets mindre smickrande sidor. Bluffmejl, nätfiske, skadlig kod och riskerna med öppna nätverk – även lätt självgoda it-journalister som redan tror sig kunna allt får sig välbehövliga aha-upplevelser.

Klarity

Edward Snowden och Christopher Wylie är bara två av de visselblåsare som blivit världskända under de senaste åren. Den svenska appen Klarity är framtagen just för att hjälpa visselblåsare avslöja missförhållanden och korruption med hjälp av en app i en vanlig mobiltelefon.

Rättviseförmedlingen

Under nästan nio år verkade Rättviseförmedlingen för ökad mångfald och representation i samhället genom att bygga upp ett engagerat nätverk med över 140 000 personer, så kallade rättviseförmedlare, i sociala medier. Den digitala rörelsen meddelade i början på 2019 att arbetet avslutas, men det går fortfarande att ta del av deras tips och metoder på sajten. Tack för ert arbete och engagemang!

Scriin

Skärmtid har blivit ett flitigt använt ord och många föräldrar bekymrar sig över hur gärna barnen sitter med sin surfplatta eller mobil. Scriin är appen som vill hjälpa oss att hitta balansen mellan fysisk aktivitet och skärmtid, genom att helt enkelt mäta aktiviteten – antingen direkt i prylen eller med hjälp av en fristående aktivitetsmätare som barnet kan ha i fickan.

Undertian

Portionen Under Tian bjuder på recept som är hållbara för både klimatet och plånboken. Sajten byggdes om helt under 2018 och bjuder på både recept och inspiration, men den verkliga elogen går till närvaron i sociala medier. Där engagerar man över 100 000 människor med enkla recept som kostar under tio kronor portionen – något som blivit en riktig vardagssnackis!

Verisure

Larmtjänsten Verisure tilldelas ett hederspris tack vare den app som ger dig full kontroll över ditt hus eller lägenhet, även när du inte är i närheten av hemmet. Appen låter dig larma på och av, styra belysning och annan elektronik, ladda ner bilder från övervakningskamerorna och mycket mer.

Läs också: Topp100 2019: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster