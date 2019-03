Oavsett om du ska till jobbet, till en släkting, en skidbacke eller en strand kan det vara ett jäkla duttande med att försöka planera en resa på ett bra sätt. Det finns många gånger då det är lätt att svära över sajter och företag som inte förstår att göra upplevelsen så friktionsfri som möjligt. Samtidigt är det fler och fler som förstår att använda tekniken på ett smart sätt för resenärerna.

Vinnare: Skånetrafiken

Skånetrafiken satsar ordentligt på det digitala. Målet för 2018 var att 65 procent av kunderna skulle köpa sina biljetter i digitala kanaler, och det fick man också till. Inte bara det, utan man lanserade tjänster som låter företag köpa och skicka appbiljetter till sina anställda, och som gör det lättare att boka sjukresor och färdtjänst. Kanske roligast är dock testet av en livekarta som visar var alla bussar befinner sig. Nästan hypnotiserande att sitta och titta på när 171:an svänger av på Kungsgatan samtidigt som 6:an lämnar hållplatsen på Föreningsgatan.

FAKTA:

Sajtansvarig: Per Ahrling

Antal heltidstjänster: 2,5

Publiceringsverktyg: Episerver

Sajten är byggd av: CGI, Star republic. Veridict för trafik i realtid.

Unika besökare per vecka: 150 000

Här är de övriga resesajterna som hör till Sveriges bästa 2019:

Reseguiden

Man älskar ju att slippa tänka och pussla. Reseguiden har en snygg och överskådlig sajt som låter dig planera och boka din resa, eller bara fundera och drömma, på lite olika sätt beroende på vad du faktiskt är ute efter. Också alltid kul med forum, där användarna kan tipsa varandra utöver algoritmer och artiklar.

SJ

SJ vann hela listan förra året, men de vilar inte på lagrarna för det. Det har filats i stort och smått för att fler och fler delar av sajten ska vara så tillgängliga och lättanvända som möjligt. Helt nya tjänster som ”Prata med SJ” i Google-assistent eller AR-hjälp för att hitta på stationen, och enklare och tydligare information i tidigare funktioner som kundtjänst eller erbjudanden.

SL

Det är ungefär 800 000 personer som åker med SL varje dag, och de har väldigt många olika behov. Det är inte alltid helt lätt att tillgodose dem, men sajt och app samspelar perfekt för att lyckas med den uppgiften. Numera kan man till exempel få alla informationssidor även via teckenspråk, och att kunna betala en mobilbiljett i farten med Swish är bra mycket enklare än en pappersfaktura som hamnar under någon tidningshög. Kanske skulle man kunna önska sig vissa funktioner som till exempel pushnotiser om störningar – men det utlovas stora utvecklingar under 2019.

TUI

Det var ett händelserikt år för TUI vad gäller internet. I princip alla tjänster och funktioner på sajten har uppdaterats, uppgraderats, och filats på. Laddningstiderna har filats ner rejält, det ska bli lättare att hitta och välja och spara och boka och betala, det ska gå att söka med röststyrning, allt ska bli roligare med maskininlärning och AI, och någon har opererat in ett chipp i handen men det behöver kanske inte kunderna bry sig om.

