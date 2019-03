En mer miljömedveten befolkning letar efter smartare sätt att transportera sig och därför blir att dela transportmedel en allt mer populär digital lösning. Idag går det att tillhöra bilpooler, åka med andras bilar eller hyra elskotrar och cyklar för att ta sig fram. Det är inte längre lika viktigt att äga själv, och för den som äger själv går det att dela med sig.

Gigekonomin diskuteras också flitigt i media och vi ser hur allt fler väljer att frilansa under studietiden eller som alternativ till en traditionell anställning. Det finns ett antal svenska gigplattformar som förmedlar korta jobbuppdrag inom olika sektorer, allt från bärhjälp eller barnvaktning till mer konsultliknande uppdrag som grafisk design eller hjälp med sociala medier.

Det är spännande att följa framfarten av svenska appar och digitala tjänster på området för delningstjänster. Ofta med fokus på hållbarhet, trygghet och bekvämlighet.

Som en del av gigekonomin förmedlar Yepstr korta jobbuppdrag till ungdomar – allt från att sitta barnvakt till att kratta löv eller städa i hemmet. Under året har en rad förbättringar gjorts i appen i syfte att hjälpa fler ungdomar att komma in på arbetsmarknaden på ett tryggt, enkelt och motiverande sätt. För att bli användare, både som ’Yep’ (Young Entrepreneur) eller för att lägga upp egna uppdrag, krävs det att man identifierar sig med BankID. En funktion som lagts till under året för att öka säkerheten.

Under året har man lanserat en enkel tjänst för återkommande uppdrag – så att en uppdragsgivare exempelvis kan prenumerera på en barnvakt de gillar. Man titulerar sig även med att vara snabbast i Sverige på att betala ut lön till ungdomar, med hjälp av en Swish-implementation. Gigekonomin är här för att stanna – och det är roligt att se en plattform som tar ett stort ansvar för tryggheten samtidigt som man uppmanar unga att vara entreprenörer och sätta ihop sin egen jobbtillvaro.

FAKTA:

Sajtansvarig: Jacob Rudbäck

Antal heltidstjänster: 9

Publiceringsverktyg: GRAV för sajten, React Native för appen

Sajten är byggd av: Yepstr

Unika besökare per vecka: ca 8 500 unika besökare

Sunfleet

Den populära bilpool-tjänsten Sunfleet, som ägs av Volvo, finns idag på 50 orter i landet och gör det enklare för människor att snabbt hyra en bil i närområdet per timme. Under 2018 har fokus legat på förbättringar i tjänsten, bland annat att göra det enklare att hitta nya poolplatser i ens närområde eller att få information om tillfälliga prissänkningar. Det är nu enklare för företag att registrera sig som kunder helt digitalt. Att erbjuda bättre kundservice överlag har stått i fokus i år för att göra det ännu enklare för människor att gå från att äga en bil till att dela den med andra och bara nyttja den när det behövs.

Tiptapp

Tiptapp har utvecklat ett helt ekosystem för att hjälpa oss att transportera saker som Blocket-köp, Ikea-möbler eller sopor till återvinningscentralen. Under året har samarbetet med välgörenhetsorganisationer utökats, så nu går det att använda appen för att hämta upp och skänka saker till utvalda butiker inom Myrorna och Stockholms Stadsmission runtom i Stockholm och Uppsala. Det har även blivit enklare för ”hämtare” att markera när något återanvänds istället för att slängas, vilket används för att samla in data om återbruksbeteende. Tiptapp är en stabil och enkel app som kommer väl till handa för den som kanske saknar egen bil eller tid men behöver transportera större saker från en plats till en annan.

Taskrunner

Taskrunner är en populär gigplattform för den som söker snabb hjälp i vardagen av en handyman, personal till ett event eller hjälp med montering av Ikea-möbler. Här går det smidigt att leta efter leverantörer för mindre uppdrag, både till hemmet och kontoret. Under 2018 blev det även möjligt för företag att anlita ”runners” via appen och därmed breddades kundbasen för tjänsten. Det har även blivit lättare att direktboka uppdragstagare man anlitat tidigare och varit nöjd med. Under året lanserade Taskrunner en uppdatering av appen där ökad användarvänlighet stått i fokus.

Voi

Sedan i somras har elskotrar blivit ett vanligt inslag på Stockholms gator, mycket tack vare företaget Voi Technology som lanserade sin app och hemsida i augusti 2018. Med Voi-appen går det enkelt att hitta en elskoter på en stadskarta och sedan hyra den per minut för att miljövänligt ta sig från en plats till en annan. Det finns även möjlighet att tjäna pengar via appen om man ansöker om att bli en ”Voi hunter” och börjar ladda elskotrar hemma över natten. Det här är ett fenomen som vi sett i andra storstäder världen över ett tag, men det är spännande att se ett svenskt initiativ! I december lanserade man även i Malmö, och under hösten har man expanderat till bland annat Madrid, London och Lissabon.

