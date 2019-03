Tidskriftskategorin spretar ofta mellan det storskaliga och det småskaliga. Det är precis som det ska vara – en av digitaliseringens styrkor är ju att det går att producera kvalitativt material med till synes små medel. Ett bra publiceringsverktyg gör visserligen ingen tidskrift, men visst är de till stor hjälp i en kategori där till synes ”enkla” saker som text, foto och rörlig bild står i fokus.

Bland klassikerna på årets lista finns de som under lång period satsat stort, och i år lyckats nå hela vägen genom förädling av sitt redan framgångsrika koncept. Men vi har också en spännande nykomling i den andra änden av spektrat, en startup driven av en ensam entreprenör och vars väg framåt ska bli mycket spännande att följa.

Tidskriften Chef är en klassiker på denna lista, men så har de också likt ingen annan svensk tidskrift på nätet fortsatt att oförtrutet utveckla sitt läsarerbjudande. Under 2018 valde man att gå sin egen väg på flera fronter, och lanserade egna plattformar dels för sina interaktiva, mycket populära webbkurser, och dels för sin platsannonshubb. Ett eget CRM-system med självserviceportal lanserades också, med mer relevant innehåll för oss användare som resultat. I mobilen gjorde de en lyckad satsning på långläsningsartiklar, vilket vi uppskattar. Sammantaget ger detta att vi med glädje utnämner Chef till Sveriges bästa tidskrift på nätet.

FAKTA:

Sajtansvarig: Calle Fleur, vice vd och ansvarig för digital affärsutveckling

Antal heltidstjänster för sajten: Cirka 4

Publiceringsverktyg: Wordpress

Sajten är byggd av: Äventyret

Unika besökare per vecka: 75 000

Här är de övriga tidskriftssajterna som hör till Sveriges bästa 2019:

Blankspot Project

Att lyckas överleva helt på enskilda donationer och återkommande månadsgivare efter att den mediala hajpen lagt sig är ett konststycke. Men Blankspot Project lyckas år efter år bevisa att humlor kan flyga – det går att göra annonsfri, ambitiös reportagejournalistik på nätet, och det går att med subtila medel ständigt påminna sajtbesökaren om hur viktig just deras donation är, utan att för den delen framstå som tjatig. Under 2018 tog satsningen Verkliga Sverige fart, en journalistisk resa i Nils Holgerssons fotspår tänkt att pågå i tre år. Vi hoppas vi får följa med på hela resan.

Breakit

De är inte alltid rätt ute, men allt som de gör, gör Breakit med en öppenhet och entusiasm vi aldrig sett maken till. Vi har flera gånger varit nära att placera Breakit på den här listan, och under 2018 kändes det som att den pigga affärspressajten nådde såväl stabilitet som mognad – och därtill levererade mycket bra nätjournalistik. Så välkommen, Breakit – och keep up the good work.

Market

Rapp och rak nyhetsrapportering och nyhetsbrev som landar i mejlkorgen två gånger om dagen för alla plus skarpa dagliga analyser och genomarbetade rapporter för premiumkunder – Market har sedan omställningen till en digital produkt blivit alltmer oumbärlig, och vi finner oss ideligen läsandes deras material. Vi uppskattar även tilltalet – såväl den som bara råkar googla sig in och den som arbetat med handelsfrågor i decennier får utbyte av det genomarbetade materialet.

Veckorevyn

Snacka om spännande resa som Veckorevyn nu har framför sig. Sveriges mest anrika tidning för unga kvinnor är sedan några månader tillbaka en ren nätprodukt, driven som en startup på egen hand av Irena Pozar. Inledningen har varit minst sagt lovande, och vi följer den påbörjade resan med stor spänning.

