Matsajterna fortsätter att inspirera med tusentals nya recept och smarta funktioner för receptplanering och inköpslistor. Att handla mat via nätet blir också allt vanligare, så att erbjuda e-handel på sin matsajt känns som en viktig service till besökarna.

I år ser vi även några som experimenterar med röststyrda matlagningsassistenter och andra ta ett allt större grepp om klimatfrågan genom att hjälpa oss räkna på vårt koldioxidavtryck. Att visa upp mer än bara maten är en tydlig trend bland de flesta sajter vi tittat på – och att också jobba med innehåll som förklarar råvarornas ursprung och historia är idag mer regel än undantag.

Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars, Boka nu!

Samtidigt är det i första hand matglädje som många av oss är ute efter när vi ger oss ut på nätet i jakt efter kvällens middag. Att jobba med inspirerande innehåll och gärna även rörligt material där man guidar hemmakocken genom recepten är därför något som slår högt i denna kategori.

Även i år seglar Köket upp i ledning som Sveriges bästa matsajt. Sajten bjuder fortsatt på bra recept, innehåll och matinspiration samtidigt som plattformen hela tiden utvecklas för att erbjuda det lilla extra till besökaren. Under 2018 började man använda en AI-plattform som personifierar upplevelsen ännu mer och rekommenderar tjänster och innehåll utifrån användarens beteende.

Köket har även fortsatt med sina matlagningskurser online under ledning av några av Sveriges populäraste kockar. Köket jobbar idag närmare TV4:s matprogram för att skapa videoinnehåll för webben som går mer på djupet inom matlagning och bakning under samlingsnamnet ’Se & gör’ – där användaren guidas genom receptet. Under året lanserades även en inköpslista som hjälper användaren att utifrån recept man hittat på sajten planera och handla mat för veckan. Man har även börjat lansera olika typer av inspirationsboxar med recept från olika kockar och kända personer som går att beställa hem. Samtidigt fortsätter man att engagera på sociala medier för att nå ännu längre med sin matinspiration. Stort grattis till en välförtjänt topplacering säger vi!

FAKTA:

Sajtansvarig: Camilla Everberg

Antal heltidstjänster: 15

Publiceringsverktyg: Egenutvecklat

Sajten är byggd av: Internt utvecklingsteam

Unika besökare per vecka: 750 000

Här är de övriga matsajterna som hör till Sveriges bästa 2019:

Arla

Arla har en innehållsrik och engagerande sajt där man får följa matens väg från bondgården till tallriken. Besökaren kan ta del av en stor mängd recept som med ett klick också kan läggas till på en inköpslista hos Mathem. Recepten går enkelt att ta med in i köket via den populära mobilappen Arla Köket. På sajten går det att lära sig mer om kor, ställa frågor till mjölkbonden och ta del av Arlakadabra – en sektion särskilt avsedd för barn med frågesport, tecknarskola och pysseltips. För den som har en Google-assistent går det också att prata med Carla, Arlas nya röstyrda matlagningsassistent, och få guidning genom recept eller recepttips utifrån vilka ingredienser man har hemma. Carla kanske inte är världens mest avancerade bot (än?), men det är ett spännande initiativ oavsett!

Ica

Icas sajt fortsätter att imponera med sina inspirerande recept och enkelheten att skapa inköpslistor. Det är även lätt att gå från ett recept direkt till att beställa mat online eller att se vilken butik i ens närhet som säljer ingredienserna. Som sajt är den just nu vassast bland de större matvarukedjorna. En ny tjänst som lanserades under året var möjligheten att sätta klimatmål när man är inloggad på sitt konto. Här får du en personlig analys av ditt hushålls koldioxidavtryck baserat på maten du handlat på Ica under den senaste månaden, som sedan också jämförs med snittet i Sverige och FN:s klimatmål. Analysen följs upp av klimatsmarta tips som att handla råvaror efter säsong eller att utgå från Icas klimatsmarta recept.

Vegomagasinet

Vegomagasinets sajt bjuder på allt man behöver för att laga vegomat hemma. Här finns mängder av vegetariska recept, en podcast om vegetarisk mat och även inspirerande reportage, intervjuer och kostråd. Under året har man haft streamade livesändningar med matlagning på fredagskvällar för att inspirera fler att komma igång med vegetarisk matlagning. Det här är en sajt med en inriktning som känns helt rätt i en tid där allt fler svenskar försöker leva mer klimatsmart.

Zeta

Zetas sajt bjuder med oss till Italien där medelhavsmaten står i fokus. Sajten består av tydliga recept med inspirerande bilder. Här går det även att lära sig mer om det italienska köket och läsa reportage om antipasti, mozzarella och vinäger. Den nya tjänsten olivoljeväljaren gör det också enklare att välja olivolja efter situation. Hela sajten genomsyras av familjen Di Lucas historia och mycket fokus under året har legat på innehåll och matinspiration.

Läs också:

Topp100 2019: Här är Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster