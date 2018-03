Svenskarna är ett folk som älskar streamingtjänster – och det är väl kanske vad man kan förvänta sig av landet som gav upphov till Spotify. I dag finns det en uppsjö av streamingtjänster att välja mellan för film, musik och talböcker och av förklarliga skäl har de dominerat kategorin för underhållning i de senaste årens Topp100-listor.

De olika Play-tjänsterna tar över allt mer från tablå-tv och ett tecken i tiden är också att sajterna som ska hjälpa oss att hitta rätt bland streamingsajternas enorma utbud (se Playpilot nedan) fortsätter att öka i antal.

Liksom övriga sajter och nättjänster är det tydligt att den mobila upplevelsen blir allt viktigare i underhållningskategorin. Det ska vara enkelt att titta och lyssna i mobila enheter när man är på språng och flera av sajterna på listan kännetecknas av appar i världsklass.

Äntligen har vi fått digitala biobiljetter direkt i vår mobil! När SF lanserade en ny, snygg responsiv sajt och helt nya appar under förra året såg man till att göra hela bioupplevelsen smidigare för oss beökare genom att helt kapa omaket att behöva stå i kö för att köpa eller hämta ut pappersbiljetter. Inloggade kunder får ett digitalt medlemskort i mobilen, där också köpta biobiljetter visas upp, men det går också att få sin biobiljett levererad via e-post.

Vi låter oss också imponeras av sajten biolabbet.se där man för en dialog med sina kunder för att förbättra framtidens bioupplevelse. Enligt SF själva har de fått in över 3 000 konkreta förslag till förbättring på detta sätt. Trots fantastiska streamingtjänster är det något visst med att dyka in i en mörk biosalong under några timmar.

FAKTA:

Sajtansvarig: Produktägare Anna Rosang/Ida Wedin

Antal heltidstjänster: 5 redaktörer

Publiceringsverktyg: Episerver

Sajten är byggd av: B3IT, Rebel & Bird

Unika besökare per vecka: 575 000

TV4

Streamingtjänsten TV4play, som under 2017 blev en renodlad gratistjänst, fortsätter att slå nya rekord och har nu drygt 3,8 miljoner registrerade användarkonton. Både apparna och sajten har förbättrats för att göra tittarens upplevelse så bra som möjligt, bland annat genom att ge bättre rekommendationer för vad man ska fortsätta titta på. Men TV4:s största styrka är ändå bredden i programutbudet och att man tänker strategiskt. Här finns till exempel innehåll som är skapat speciellt för den yngre målgruppen, som föredrar mobila enheter och lite kortare program.

Viaplay

Viaplay har ett Netflix-inspirerat gränssnitt och närvaro på flera olika plattformar (däribland Apple TV) som gör att vi gärna återvänder till streamingtjänsten. Grundutbudet är imponerande i sig, men här finns också Viaplay store, en avdelning där du kan hyra eller till och med köpa nyare filmer. Pluspoäng för att appen låter dig ladda ned film och spela upp den i offline-läge.

Spotify

En världsledande musikstreamingtjänst som skapats av svenskar, behöver vi egentligen säga mer? Trots minst sagt tuff konkurrens från giganten Apple lyckas vår svenska streamingstjärna hålla fanan högt. Prestanda i toppklass och allt bättre personliga rekommendationer gör att vi startar Spotify dagligen.

Storytel

Ljudbokstjänsten Storytel har ett imponerande utbud av olika titlar och egen utgivning, bland annat med inriktning mot barn och unga. Under 2018 planerar man 35 produktioner i enbart denna kategori. Inte konstigt att man nu har nått över 500 000 betalande prenumeranter. Vi efterlyser en uppfräschad version av mobilappen, men finesser som möjligheten att växla mellan talbok och e-bok (endast för vissa titlar) får oss ändå på fall.

Playpilot

Var såg jag nu den där nya filmen, var det på Viaplay, Cmore eller Netflix? När streamingtjänsterna blir allt mer populära växer behovet av en tjänst som visar vägen i det enorma utbudet.

SVT

Säg den åttaåring som inte känner till begreppet “hjärtrösta”. SVT har ett omfångsrikt streamingutbud som håller högsta klass och kombinerar det med mobila appar som väcker liv i soffpotatisarna i sammanhang som Melodifestivalen och familjeprogram som Duellen. Lägg till det resurser som Öppet arkiv och vi inser att det bara är tiden som inte riktigt vill räcka till för att vi ska hinna titta på alla SVT:s godbitar.

Sveriges Radio

Podcasten är här för att stanna, något som Sveriges Radio verkligen tagit fasta på. Vi imponeras också av att public service-kolossen ligger i framkant av tekniken och lanserade en app för Googles smarta assistent i fjol. Röststyrning brukar lyftas fram som en av de hetaste tekniktrenderna just nu och Sveriges Radio började med att låta nyhetsutbudet från bland annat Radiosporten och Ekot bli tillgängliga i Google Home och Google Assistant.

Acast

Podcast-plattformen Acast har byggt en robust plattform under många år, och nu är det dags att skörda frukterna. Podcastlyssnandet bland svenskarna ökar stadigt och då är Acast redo med en egenutvecklad app, egna poddar och dessutom en internationell satsning.

Draken Film

När innehållet hos streamingjättarna känns allför strömlinjeformat är det skönt att Draken Film agerar motvikt. Här hittar du smal kvalitetsfilm och festivalpärlor som du förmodligen aldrig hört talas om men garanterat vill se - vad sägs till exempel om etiopisk science fiction? Självklart finns egenutvecklade appar för dig som vill titta i mobila enheter.

