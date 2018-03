De tidigare så hyllade tjänsterna för läkarbesök på nätet drabbades av en mindre backlash under 2017. Kvalitetsproblem och säkerhetsbrister i kombination med att samhällets kostnader för sjukvård visade sig skjuta i höjden gjorde att många började ifrågasätta dem.

Läs också: Topp100 2018: Här är Sveriges bästa sajter och nättjänster

Men det här är förmodligen endast ett tillfälligt bakslag i hälsosektorns digitaliseringsresa. Även om trenden med så kallade wearables, som kan samla in hälsodata, inte riktigt har slagit igenom är det tydligt att digitaliseringstrenden sveper över tjänsterna för träning och hälsa.

När vi söker efter information om sjukdomar är trovärdighet och tillgänglighet allt. Därför är Vårdguidens sajt det självklara valet när vi eller någon annan i familjen blir sjuka. Här finns mängder av högkvalitativ information om olika sjukdomstillstånd och svar på besökarnas frågor. Numera kan du logga in med hjälp av bank-id och ställa frågor till en sjuksköterska på nätet.

Ett flertal olika språk liksom Talande webb gör att tillgängligheten maximeras. Vårdguiden finns också på plats i sociala medier, där exempelvis småbarnsföräldrar får kloka råd. Dessutom ligger man bakom appen Rökfri, som hjälper dig att fimpa för gott.

Distriktstandvården

När Distrikstandvården byggde om sin sajt från grunden ville man göra patienternas upplevelse smidigare, och det har man verkligen lyckats med. Här kan du boka tider (även akuttid samma dag), logga in på “Mina sidor” med hjälp av mobilt bank-id och få överblick över hela familjens tandvård och aktuella tandvårdsbidrag. En spännande finess är också att du kan titta på dina röntgenbilder och till och med dela dem på Facebook (!).

Lifesum

Alla som bär omkring på en smart mobil hela dagarna (och vem gör inte det?) samlar in mängder av hälsodata. Komplettera med en smart klocka, eller någon annan så kallad wearable och du har ännu större möjligheter att få koll på hur du kan förändra din livsstil för att må bättre. Lifesum är appen som samlar in hälsodata och information om den mat du stoppar i dig. Under förra året lade man till en bildigenkänningsfunktion som med hjälp av ai, artificiell intelligens, hjälper oss att räkna ut näringsinnehållet i vår mat, smidigt!

Svenskalag.se

Den här sajten (numera helt mobilanpassad) och tillhörande app gör livet lättare för alla som är ledare eller medlemmar i någon av Sveriges många idrottsföreningar. Kort sagt alla administrativa verktyg man kan tänkas behöva finns integrerade, allt från närvaroanmälningar tilll hantering av medlemsavgifter. En smart nyhet är det digitala medlemskort som kan visas upp direkt i appen.

Laget.se

Ytterligare ett föreningssystem finns med på årets Topp100-lista. Laget.se kan lägga ett framgångsrikt år bakom sig med nya beöksrekord. Mobilappen, som finns för både Android och IOS har nu närmare 350 000 nedladdningar. Det är inte bara de aktiva medlemmarna i de anslutna idrottsklubbarna, utan framförallt de som jobbar bakom kulisserna på kanslier och styrelse som kunnat dra nytta av förbättringarna i Laget.se:s tjänster.

Missa inte eventet alla pratar om: Webbdagarna Stockholm 20-21 mars 2018 »