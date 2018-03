Smarta mobilappar, integration med bank-id och användandet av Swish för betalningar gör det enklare än någonsin att hantera privatekonomin eller företagets ekonomi online. Från att tidigare ha stått och väntat i bankköer kan vi i dag ha en näst intill papperslös kommunikation med våra banker och försäkringsbolag. Det finns också flera spelare som vågar använda sig av ny teknik och presenterar tjänster som gör kundupplevelsen ännu bättre. Från AI-bottar för kundtjänst och tillgång till läkarbesök i mobilen till möjligheten att föra över pengar direkt via Siri på mobilen.

Det är tydligt att bankerna och försäkringsbolagen har lyssnat till sina kunder och börjar jobba ännu närmare användaren för att hela tiden förbättra sina tjänster och erbjuda ännu bättre digitala upplevelser, både på sajterna och i mobilapparna.

Konkurrensen i kategorin är hög då många banker och försäkringsbolag vi tittat på satsar kontinuerligt på att fortsätta att utveckla sitt digitala kunderbjudande till att bli så bra som möjligt. Årets vinnare belönas för sin enkelhet och den genomtänkta kundresan.

If har en tydlig och överskådlig hemsida som gör det enkelt att snabbt hitta rätt försäkring och att få uppgifter kring priser. Försäkringsbolaget jobbar med att göra det enklare att ta itu med att teckna försäkringar genom att erbjuda en logisk kundresa som gör det enkelt att hitta, lära sig mer om och skaffa den försäkring som passar en på ett informerande och betryggande sätt.

Under föregående år har If dessutom tagit ytterligare steg mot pappersfria kundrelationer, genom att digitalisera och förbättra stora delar av kundprocessen, så som hälsodeklarationer och fullmakter. If fortsätter att anpassa tjänsten efter sina användare, och var det första försäkringsbolaget att tillåta enkel betalning med Swish, initialt för gravidförsäkringar. Upplevelsen för anställda hos företagskunder har också blivit enklare genom tillgång till ett paket med digitala tjänster som innehåller läkarbesök i mobilen, vårdplanering och skadeanmälan.

För att de har en bra, fungerande och tydlig sajt som gör det enklare än någonsin att hitta och teckna rätt försäkring, för att de ständigt minskar användandet av papper och samtidigt inför nya innovativa digitala tjänster som gör kundupplevelsen ännu bättre, belönas If som vinnare på årets lista.

FAKTA:

Sajtansvarig: Johan Maxe och Jeanin Day

Antal heltidstjänster: ca 35

Publiceringsverktyg: Episerver

Sajten är byggd av: If

Unika besökare per vecka: ca 130 000

Avanza

Avanzas hemsida och appar gör det enkelt och lättillgängligt att spara och investera – både för nybörjare och investeringsnördar. Avanza fortsätter också att satsa på att erbjuda några av branschens bästa mobilappar som gör det enkelt att följa kurs- och nyhetslarm och att följa nättidningen Placeras forum med information och tips. Under året har även tjänsten Avanza Auto lanserats som hjälper personer som kanske har mindre intresse, tid eller kunskap att optimera sin portfölj – helt automatiskt.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har en överskådlig sajt där det är enkelt att hitta den försäkring man själv är ute efter och räkna på pris. Budskapet på sidan är att skapa en trygghet för användaren genom att hitta rätt försäkring för sig själv, sin familj, sina ägodelar eller det egna företaget. Tryggheten förmedlas också genom tillhandahållandet av filmer, tips och guider på olika ämnen, till exempel om att uppfostra och stödja barn med artiklar om mobbning, psykisk hälsa och att sätta gränser hemma. Vi hade hoppats på fler initiativ som den brandövning i VR som Trygg-Hansa imponerande oss med häromåret, kanske något som dyker upp under 2018?

SEB

SEB har under året anpassat layouten på sin sajt för att bättre möta kundernas behov samtidigt som man har tagit steg för att göra det möjligt att bli SEB-kund helt online utan att vara i kontakt med banken fysiskt. Banken har också jobbat vidare med sin AI-agent Aida som hjälper till att besvara chattfrågor på hemsidan. SEB har samtidigt gjort en satsning på företagskunder och lanserat konceptet Greenhouse där företag kan få hjälp och stöd i sin tillväxt eller expandering. Bland de svenska storbankerna fortsätter SEB vara en av dem som imponerar oss mest.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar jobbar med användningstester varje månad och använder kundinsikterna för att sätta företagets digitala målbild. Under förra året fick Länsförsäkringar ett nytt visuellt uttryck samt ökad användarvänlighet av sajten. Det går nu att bli privat bankkund helt online, samtidigt som sajten fungerar med tjänster som BankID och Swish. Länsförsäkringars app är en viktig del av kunderbjudandet och som innehåller grundläggande stöd för bank- och försäkringstjänster. Appen har även stöd för Apple Watch. Länsförsäkringar är den första svenska banken som också tillhandahåller tjänster via Siri för snabböverföringar av pengar – vilket vi tycker är en jättespännande utveckling.