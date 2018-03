Det finns väldigt många kompetenta nätbutiker i Sverige som lever upp till hygienfaktorer som en genomtänkt navigering, stort sortiment, hög kvalitet på innehåll, bra leverans- och betalalternativ. Snabba leveranser är annars ett pålitligt sätt att få höga betyg hos kunderna när prisjämförelsesajter låter sina användare betygsätta butikerna, men det räcker inte för att nå Topp100.

E-handelns stabila tillväxt på runt 15 procent år efter år har satt gamla detaljhandelskedjor under starkt tryck det senaste året. Konkurser, rekonstruktioner och vinstvarningar präglar bilden av detaljhandeln. Det har inte räckt att som H&M ha haft e-handeln i många år – du måste konkurrera med briljanta utländska aktörer som Amazon, Zalando, Wish och Asos.

Det är också modebutikerna som sticker ut bland e-handlarna med en design i framkant och mobilanpassning som ibland gör det smidigare att beställa på mobilen än på desktop. 2018 är skarpa mobilversioner ett absolut krav, men desktop-versioner som upplevs som uppblåsta drar ner betygen. För att räknas bland de bästa förväntar vi oss en navigering och filtrering som lämnat formulär 1A. Vi vill inspireras och guidas fram till perfekta köp.

Sveriges bästa nätbutiker är blixtsnabba eftersom de har satsat på att hosta dem i molnet vilket gör det möjligt att absorbera snabba trafikökningar. En långsam nätbutik är lika med en dålig nätbutik.

Modebutikerna känns ofta mer attraktiva än andra kategorier för att de utgår från riktigt bra bilder och i vissa fall videor. Det som skiljer agnarna från vetet blir det inspirerande innehållet vid sidan om produktbeskrivningar. Det är en anledning till att inga matbutiker vid sidan om Linas Matkasse riktigt kunde ta plats bredvid modesajterna. Trots att inspiration är grunden till bra matlagning har de flesta matbutiker koncentrerat sig på hygienfaktorerna som leverans. Kanske de kommer igen till nästa år?

Innovationer inom svensk e-handel det senaste året har handlat om nya logistiklösningar som att i samarbete med Volvo leverera direkt till kundernas bilar. Allt fler e-handlare erbjuder också hemleverans på kvällstid med uppstickare som Budbee och Best samtidigt som Postnord vässat sina hemleveranser.

Svenska e-handlare har förutsättningarna för att skapa de bästa nätbutikerna i världen. Det är helt nödvändigt att vara bäst i en tid när de extremt billiga direktköpen från Kina slår i taket och det bara är en tidsfråga innan jätten Amazon etablerar sig på den svenska marknaden.

Care of Carl har skapat en elegant herrmodebutik med omsorg kring alla detaljer. Designen är diskret, precis som en expedit i en bättre herrbutik ska vara.

Det senaste året har Care of Carl fått helt ny grafisk profil, logotyp och typsnitt samt bättre filtrering av vilka produkter som visas. Lägg till nya betalsätt som Swish, Paypal och Amex så förstår man att de aldrig lägger sig till ro.

Grundarna har förstått normalmannens behov av smakråd och guidning när de skapat koncept som ”shop the look” där kunden kan köpa en hel outfit. Care of Carl lanserade förra året dessutom Carl Supply som gör det möjligt att skapa en egen stilprofil online för att sedan få hjälp per telefon av en personlig stilrådgivare som handplockar kläder, skor och accessoarer för den villrådige.

Online-magasinet Carl Magazine håller en hög journalistisk nivå och inspirerar till ett mer engagerat förhållande till mode. Många artiklar platsar i magasin tryckta på tjockt fint papper. Lägg till Encyclopedia Carl om olika modebegrepp och Care of Carl har verktygen att göra vilken ovårdad journalist som helst till en gentleman.

Care of Carl har senaste året också introducerat nya leveranssätt som leveranser direkt till kundens Volvo-bil och till utlämningsboxar i Stockholm och Göteborg. De som väljer hemleverans och beställer före klockan åtta på morgonen har ordern samma dag.

Care of Carl är en värdig vinnare i den svåraste Topp100-kategorin.

FAKTA:

Sajtansvarig: Produktråd

Antal heltidstjänster: 43 st, totalt 54 anställda

Publiceringsverktyg/plattform: Askås

Byggd av: Askås

Unika besökare per vecka: 130 000 i Sverige (Norge: 35 000, Danmark: 19 000)