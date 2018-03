I dag är det populärare än någonsin att beställa mat via nätet, samtidigt som vi gladeligen scrollar igenom klassiska och innovativa recept för att imponera med vid middagsbordet. En spaning under året är att de traditionella matjättarna har tagit steget att bli ännu vassare inom sina digitala upplevelser, och där möjligheten att beställa mat via nätet nu är mer norm än undantag. E-handelsupplevelserna är fortfarande inte helt felfria, och saknar ibland samma inspirationsmoment som receptsidorna. Vi uppmanar därför matsajterna att fortsätta utveckla sina e-handlar att bli ännu bättre och smidigare.

Bland matsajterna vi har med på årets lista ser vi även smart användning av video, användaranpassade e-handelsfunktioner och att det tycks bli allt vanligare att erbjuda matlagningskurser digitalt för att hjälpa besökarna att bli ännu skickligare i köket. Framåt ser vi gärna att ännu fler använder sig av video och andra interaktiva grepp för att fortsätta göra matupplevelsen på nätet ännu bättre.

TV4-gruppens matsajt Köket fortsätter att utveckla sin digitala upplevelse och jobbar mycket med videoinnehåll och personliga rekommendationer från kockar och profiler vi är vana att se i tv-rutan. Om det tidigare varit svårt att välja det bästa av hundratals recept på kladdkaka blir det enklare att utgå från det recept ens favoritkock står bakom, och som man dessutom kan se tillagas steg för steg på video. Kanske skulle en mer konsekvent struktur på recept-filmerna vara att föredra, men juryn är förväntansfull inför vad nästa steg kan tänkas vara för att fortsätta utveckla det här formatet.

Under förra året lanserades även Kökets kurser där besökare kan ta del av onlinekurser tillsammans med några av Sveriges främsta kockar för att bli bättre på matlagning och bakning. På sajten finns även en bra e-handel, bloggar och inspirerande guider. Helhetsupplevelsen och särskilt viljan att göra oss alla bättre i köket, är det som gör att Köket.se placerar sig i topp av årets matsajter.

FAKTA:

Sajtansvarig: Camilla Everberg

Antal heltidstjänster: 12

Publiceringsverktyg: Egenutvecklat

Sajten är byggd av: Internt utvecklingsteam

Unika besökare per vecka: ca 750 000