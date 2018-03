Resledaren Den svenska kollektivtrafiken är fantastisk, men också en utmaning för barn och personer med kognitiva problem. Resledaren är en smart app som med hjälp av öppna data hjälper dig att planera resrutten och guidar dig rätt under pågående resa. Appen meddelar när du ska byta till en annan buss eller annat färdmedel. Precis så här ska appar och mobila enheter användas!

Mitt Skifte Den här sajten är varken snygg eller tekniskt fulländad men det var här som några av fjolårets mest delade sociala medie-kampanjer tog sin början. Den politiskt obundna folkrörelsen Skiftet står bakom sajten som hjälper medborgare att starta upprop i olika frågor. Bland annat har kampanjen "Tandvård måste komma in under den ordinarie sjukvården" fått över 140 000 reaktioner i sociala medier.

Efterlevandeguiden Nya Efterlevandeguiden är en strukturerad och tydlig sajt som samlar all information man behöver vid ett dödsfall – allt från hur man gör en minnessida på Facebook till stöd med sorgbearbetning. Sajten är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Swish

Inget nytt betalsätt har etablerat sig lika snabbt som Swish. Därför var besvikelsen stor när Swish för e-handel drogs tillbaka under nästan ett år efter tekniska problem, men succén var omedelbar när Swish för e-handel återkom i början av 2017. E-handlarna står på köp och kunderna älskar enkelheten.

Welcome app

Welcome app vill bidra till integration genom att göra det enklare att koppla samman nyanlända med andra personer i samhället genom digitala handslag och event. Nyanlända kan ställa frågor om Sverige som sedan besvaras av lokala personer med liknande intressen. Chatten översätts också till olika språk i realtid. Welcome app har funnits ett tag men fortsätter att växa och påverka.

Öppnadata.se

Öppna data är en fortsatt het trend, inte minst bland svenska myndigheter. Den här sajten som drivs av Riksarkivet hjälper dig att hitta datakällor och dela med dig av dina egna.

